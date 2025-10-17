Mundial Femenino Sub-17: Brasil goleó al anfitrión Marruecos en el duelo inaugural

La Selección de Brasil confirmó su favoritismo, superando 3-0 al anfitrión Marruecos en el partido inaugural del Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA.

Este partido dio inicio a las emociones de la cita mundialista que se juega en Marruecos por primera vez en la historia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El onceno sudamericano tomó ventaja en el encuentro con una anotación de Evelin al minuto 8', madrugando a las marroquís.

Giovanna Waksman fue la encargada de marcar el segundo gol del partido, que sentenció la victoria de las brasileñas junto a otro tanto de Allyne al 75' en el Moulay Abdellah Sports Complex.

Costa Rica e Italia jugarán este sábado 18 de octubre a las 8:00 a.m. para cerrar la primera fecha del grupo A.

Próximos partidos de Brasil y Marruecos en el Mundial Femenino Sub-17