Mundial Femenino Sub-17: Brasil goleó al anfitrión Marruecos en el duelo inaugural

Sin muchos inconvenientes, Brasil superó a Marruecos en el primer partido del Mundial Femenino Sub-17.

La Selección de Brasil confirmó su favoritismo, superando 3-0 al anfitrión Marruecos en el partido inaugural del Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA.

Este partido dio inicio a las emociones de la cita mundialista que se juega en Marruecos por primera vez en la historia.

El onceno sudamericano tomó ventaja en el encuentro con una anotación de Evelin al minuto 8', madrugando a las marroquís.

Giovanna Waksman fue la encargada de marcar el segundo gol del partido, que sentenció la victoria de las brasileñas junto a otro tanto de Allyne al 75' en el Moulay Abdellah Sports Complex.

Costa Rica e Italia jugarán este sábado 18 de octubre a las 8:00 a.m. para cerrar la primera fecha del grupo A.

Próximos partidos de Brasil y Marruecos en el Mundial Femenino Sub-17

  • Costa Rica vs Brasil - Martes, 21 de octubre (11:00 am)
  • Marruecos vs Italia - Martes, 21 de octubre (2:00 pm)

