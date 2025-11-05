Mundial Femenino Sub-17: Corea del Norte se mete a la final y va por su tetracampeonato

La selección de Corea del Norte , actual campeona, venció este miércoles a Brasil por 2-0 en las semifinales del Mundial femenino sub-17 que se disputa en Marruecos, y encara una nueva final, con el objetivo de alzarse con la cuarta corona mundial.

El duelo comenzó con Corea del Norte llevando el peso ofensivo, pero sin inquietar con demasiado peligro la meta defendida por Ana Morganti. En el minuto 15, la brasileña Isseppe, máxima realizadora de la 'canarinha' junto con Giovanna Waksman, ambas con tres tantos, se retiró lesionada y entre lágrimas.

Brasil trató de sobreponerse al varapalo de perder a una de sus mejoras jugadoras, pero sufrió durante buena parte del encuentro. Después de varias acciones de peligro, el equipo sudamericano respondió con un robo y posterior disparo de Kaylane, pasada la media hora de partido

La reacción brasileña provocó una respuesta aún mayor de las vigentes campeonas, que se lanzaron decididas a abrir el marcador. Morganti negó el gol a Jong-Hyang Yu en el 37 y, sólo unos instantes después, Andreyna sacó con el brazo sobre la línea el remate de Rye-Yong Pak.

Corea del Norte quiere otro título

La árbitra del encuentro Alyssa Pennington revisó en el VAR y expulsó a la defensa en el 43. El posterior penalti fue transformado por Yu (min.45+1), dejando muy tocada a Brasil justo antes del descanso, pero viva después de resistir 16 tiros a puerta en los primeros 45 minutos.

Tras el paso por vestuarios, Brasil sólo pudo aguantar cinco minutos hasta recibir el segundo golpe. Un mal despeje de la defensa Dulce María dejó el balón en una posición inmejorable a Yu, que no desaprovechó la ocasión e hizo el 2-0 (min.50).

Con todo cuesta arriba, la 'canarinha' asumió aún más riesgos y trató de poner en aprietos a las surcoreanas, especialmente en situaciones a balón parado, y pudo maquillar algo el resultado, pero no acertó.

Así, Brasil se despide de la final y abre la puerta a que Corea del Norte sea tetracampeona del mundo en la categoría, con la particularidad de vencer en dos ediciones consecutivas, hazaña sólo conseguida hasta la fecha por la selección española (2018 y 2022).

El rival de las norcoreanas saldrá del vencedor de la otra semifinal entre Países Bajos y México.

FUENTE: EFE