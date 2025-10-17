Mundial Femenino Sub-17: Partido para hoy viernes 17 de octubre

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA está listo para comenzar: el anfitrión Marruecos se enfrentará a Brasil este viernes en el grupo A, antes de que los demás partidos de la primera jornada se disputen el sábado y el domingo.
Brasil participará por octava vez en el Mundial Femenino Sub-17. Solo Japón y Nueva Zelanda han participado en más ediciones (nueve). Para el país anfitrión, Marruecos, es su segunda participación después de 2022.
Partido para hoy viernes 17 de octubre - Mundial Femenino Sub-17
- Marruecos vs Brasil - Estadio Olímpico de Rabat (2:00 p.m.) en vivo por la señal de RPC Televisión
FUENTE: FIFA