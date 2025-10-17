Mundial Femenino Sub-17: Partido para hoy viernes 17 de octubre FOTO: FIFA

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA está listo para comenzar: el anfitrión Marruecos se enfrentará a Brasil este viernes en el grupo A, antes de que los demás partidos de la primera jornada se disputen el sábado y el domingo.

El primer Mundial de la historia en Marruecos arranca este viernes en el Complejo Deportivo Anexo del Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. Los jugadores de Anwar Mghinia buscan una gran actuación contra Brasil, que intentará resarcirse de su eliminación en la fase de grupos de República Dominicana 2024.

Brasil participará por octava vez en el Mundial Femenino Sub-17. Solo Japón y Nueva Zelanda han participado en más ediciones (nueve). Para el país anfitrión, Marruecos, es su segunda participación después de 2022. Partido para hoy viernes 17 de octubre - Mundial Femenino Sub-17 Marruecos vs Brasil - Estadio Olímpico de Rabat (2:00 p.m.) en vivo por la señal de RPC Televisión FUENTE: FIFA