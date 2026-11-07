Mundial Sub-17 Femenino: Nigeria se corona tras derrotar a Japón

La selección de Nigeria ganó a la de Japón por 2-1 en la final del Mundial sub-17 femenino y se convirtió en el primera africana en la historia en coronarse en esta categoría.
Un tanto de Awawu Bashiru poco antes del descanso y otro de Oluebube Umejiaku a los dos minutos de la reanudación fueron suficientes para subir a las pupilas de Akeem Busari a lo más alto del podio.
Japón lo intentó hasta el final. En el 80', Fuki Ito marcó para hacer creer a las niponas en la remontada, aunque no fue suficiente.
Un brillante torneo
Las africanas, que acabaron con las aspiraciones de Brasil en semifinales, fueron de menos a más en el torneo. De hecho, también se han convertido en la primera selección en ganar el Mundial después de caer en su debut, 2-1 ante Polonia.
Antes de la final, medalla de bronce para Corea del Norte, que derrotó a Brasil por un contundente 6-0 en el partido por el tercer puesto.
Las norcoreanas, vigentes campeonas, no dieron ninguna opción a la 'Canarinha', que buscaba alzarse con el primer metal de su historia en la categoría, un hito para el que le tocará volver a esperar.
Los tantos en la primera parte de Kim Won-Sim y Ri Ui-Gyong permitieron al conjunto asiático encarar los 45 minutos restantes con un placentero 2-0.
Tras el descanso y con Brasil en la búsqueda de un empate que acercase la igualada, Corea del Norte, que llegaba a la cita como uno de los mejores ataques del torneo con 23 tantos, desató la locura con cuatro goles más, obra de Ri Ye-Rim, Ri Ui-Gyong (doblete), Yu Jong-Hyang y Ri Kyong-Im.
Así, la Brasil de Rilany Silva, única mujer entre los cuatro técnicos que alcanzaron las semifinales, termina sin conseguir la ansiada medalla en un Mundial sub-17, mientras que Corea del Norte, una de las grandes potencias, finaliza con una meritoria medalla de bronce.
FUENTE: EFE