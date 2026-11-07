Real Madrid sigue con su racha ganadora para acercarse al liderato de LaLiga

El Real Madrid de José Mourinho consiguió una contundente victoria 3-0 sobre el Valencia en Mestalla, por la jornada 12 de LaLiga 2026-2027, con anotaciones de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé.

Los dirigidos por José Mourinho tomaron el control del encuentro desde los primeros minutos, generando oportunidades frente al arco defendido por Stole Dimitrievski.

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La primera anotación llegó al minuto 28, cuando el uruguayo Federico Valverde aprovechó un rebote tras un tiro libre ejecutado por Kylian Mbappé y sacó un potente remate desde fuera del área para establecer el 0-1.

Ocho minutos después, al 36', apareció el turco Arda Güler, quien recibió un balón dentro del área tras una acción de Jude Bellingham y definió para ampliar la ventaja del conjunto blanco.

Con el marcador 0-2, ambos equipos se marcharon al descanso.

Kylian Mbappé sentenció la goleada del Real Madrid

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo su dominio y generó varias oportunidades para aumentar la diferencia.

Kylian Mbappé fue uno de los futbolistas más peligrosos del conjunto visitante, con varias ocasiones que fueron detenidas por el guardameta Dimitrievski.

Al minuto 65, Jude Bellingham probó al portero valencianista y posteriormente Mbappé intentó sorprender con una chilena, pero el balón terminó en las manos del guardameta.

La tercera anotación llegó al minuto 75, cuando Arda Güler habilitó a Mbappé con un pase en profundidad. El delantero francés superó al portero y definió con el arco a su disposición para colocar el definitivo 0-3.

El panorama se complicó todavía más para el Valencia al minuto 79, cuando José Gayà recibió una tarjeta roja, dejando al conjunto local con diez futbolistas.

Real Madrid sigue peleando por el liderato de LaLiga

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los 30 puntos en 12 partidos, igualando provisionalmente al FC Barcelona en la clasificación, aunque con un encuentro más disputado.

Por su parte, el Valencia se mantuvo en la penúltima posición con nueve unidades, complicando su situación en la lucha por abandonar los puestos de descenso.