LPF: San Francisco le ganó duelo a Unión Coclé en el Rommel Fernández y asegura boleto a Semifinales FOTO: LPF

El San Francisco FC le ganó duelo a Unión Coclé por marcador de 2-1 en duelo de la Conferencia Oeste del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los "monjes" lograron abrir el marcador sobre el minuto 16', temprano en el duelo por la J15 del Apertura 2026, con definición de Omar Browne luego de la buena jugada por izquierda y asistencia de Víctor Medina.

La visita metió presión en el encuentro y al 35' empató el partido con un gran golpe de cabeza del mediocampista Juan Martínez, para irse al descanso con un 1-1 en el marcador.

Segundo tiempo con un golazo monje en duelo de LPF

Los dirigidos por el DT Jorge Dely Valdés aprovecharon una contra que terminó siendo letal de Omar Browne, que tomó la pelota muy lejos del arco por banda derecha para dejar rivales en el camino y definir con su pierna menos hábil, su pierna derecha.

Con esta anotación de "Cito" los escarlatas sellan un importante triunfo, 3 puntos que los clasifican directamente a las semifinales del actual torneo de nuestro fútbol.

El equipo de La Chorrera ahora espera rival, cuando todavía se estarán disputando los puestos de playoffs en la próxima jornada, la 16 y final del Apertura.

Partidos en simultaneo de la J15 del Oeste

En territorio coclesano, el CD Universitario venció 3-2 a Veraguas United y en Parita, Herrera cayó 1-5 ante el CAI, en la lucha por la Conferencia del Oeste.