Errol Spence Jr y el fin de un viaje de futuro Salón de la Fama

El púgil estadounidense Errol Spence Jr anunció su retiro del boxeo profesional, luego de caer ante Tim Tszyu en Sídney, Australia, en su regreso tras casi 3 años fuera de acciones en el cuadrilátero.

Spence Jr vivió una jornada difícil en el ring en Australia, en un combate en las 160 libras, en el que dio destellos de aquellos años de gloria, pero sin ser suficiente para hacerle daño a su rival, uno que aprovechó su poder y explosividad para llevarse la decisión unánime después de 12 asaltos.

El fin del camino de Errol Spence Jr, un futuro salón de la fama

El apodado como "The Truth" puso fin a una carrera profesional muy destacada de 14 años, con grandes y brillantes momentos, que han sido recordados a través de los años y no solo arriba del cuadrilátero lanzando golpes y haciéndolos pasar, sino como ejemplo de lucha y resiliencia abajo del escenario.

En el cierre de año 2012, un joven zurdo con mucha velocidad arrancó su carrera, estrenándose ante Jonathan García en la ciudad de California y desde ahí no hizo más que escalar, superando rivales en el peso wélter.

"Big Fish" después de años de "guerras" en el ring se convirtió en campeón unificado de las 147 libras, en donde se perfiló por años como el número 1 y de los mejores libra por libra del boxeo.

En su curriculum de futuro salón de la fama se anotó grandes triunfos, como aquellos ante Kell Brook, Shawn Porter, Danny Garcia, Mikey Garcia, Yordenis Ugás y Lamont Peterson, unos que le permitieron estar en lo más alto.

De aquellos destacados triunfos, dos los hizo después de que sufriera un impactante accidente en su Ferrari, no que pudo costarle la vida, en uno de los grandes y emotivos regresos del boxeo.

Derrotas con gran impacto

La primera derrota de Spence Jr llegó en el 2023 ante Terence "Bud" Crawford, una que marcó su carrera, por el impacto que tuvo en ella y en el mundo del boxeo, dándole lugar al primer indiscutible campeón de peso wélter en la era de los 4 cinturones.

Ahora, casi 3 años después no pudo ante Tszyu en el peso medio, dando signos de que no recuperó sus reflejos y poder que tuvo en su momento en la categoría que dominó durante años (peso wélter), para así anunciar que colgará los guantes para convertirse en un total hombre de familia

El residente en Dallas escribió con letras doradas su nombre en la historia, como un gran campeón dentro y fuera del ring, demostrando siempre corazón de campeón.