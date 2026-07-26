MAREA ROJA Marea Roja -  26 de julio de 2026 - 14:22

Panamá Sub-20: Alineación para duelo ante Canadá

Conoce a continuación la alineación de Panamá Sub-20 para duelo ante Canadá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Panamá Sub-20: Alineación para duelo ante Canadá

Panamá Sub-20: Alineación para duelo ante Canadá

El DT de Panamá Sub-20 Mike Stump ya reveló su once titular para enfrentar al equipo de Canadá en el inicio del Campeonato Sub-20 de CONCACAF desde el Estadio Universitario BUAP, en territorio mexicano.

"La Rojita" sale con todo, con jugadores en ofensiva con mucha calidad, entre ellos el jugador del Deportivo Alajuelense Raheen Cuello, acompañado de Moisés Richards y Gerson Gordón.

Uno con recorrido en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) estará en el centro del campo, como lo es Klissman De Gracia, jugador del Veraguas United.

Alineación de Panamá Sub-20

Este grupo de la Sub-20 de Panamá cuenta con 6 jugadores que saben lo que es jugar un Copa del Mundo de la FIFA. Ellos son: Alberto Ruiz, Ernesto Gómez, Gerson Gordón, Anthony Ramos y Moisés Richards.

El camino inicia para un grupo que buscarán llevar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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