Partido entre Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz terminó en trifulca

Los Pumas de la UNAM de Adalberto Carrasquilla recuperaron la sonrisa en el Apertura 2026 de la Liga MX al imponerse 3-1 al León de Ismael Díaz , en el partido pendiente de la Jornada 7 disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, el triunfo quedó marcado por una trifulca entre jugadores de ambos equipos después del silbatazo final .

El conjunto universitario tomó ventaja justo antes del descanso. Juninho apareció al minuto 45 para colocar el 1-0 y darle a Pumas el impulso necesario para afrontar la segunda parte con ventaja.

León reaccionó y consiguió equilibrar momentáneamente las acciones. Alfonso Alvarado marcó al 53', poniendo el 1-1 y devolviendo la incertidumbre al encuentro.

Pero Pumas volvió a tomar el control en el tramo decisivo. Robert Morales, al minuto 70, aprovechó la oportunidad para colocar nuevamente arriba a los locales, mientras que Pedro Vite sentenció el encuentro al 87' con el tercer tanto universitario.

Con el 3-1 definitivo, Pumas sumó tres puntos importantes y alcanzó las 11 unidades, ascendiendo hasta la séptima posición de la clasificación y metiéndose nuevamente en la pelea por los puestos de Liguilla.

El partido terminó con los ánimos encendidos

La victoria quedó opacada por lo ocurrido después del encuentro. Tras el silbatazo final, jugadores de Pumas y León se encararon en el terreno de juego, generándose un conato de bronca que obligó a compañeros y miembros de los cuerpos técnicos a intervenir para separar a los futbolistas.

Uno de los principales enfrentamientos se produjo entre Robert Morales, de Pumas, y Rodrigo Echeverría, del León, quienes intercambiaron empujones en medio de la tensión. También Keylor Navas estuvo involucrado en los momentos de mayor tensión registrados al cierre del partido.