LPF: Árabe Unido le remonta al San Francisco en la fecha 9 del Apertura 2026

El conjunto del Árabe Unido venció con remontada incluida 2-1 al San Francisco FC en un duelo intercoferencia correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los "Monjes" marcaron el primer gol del encuentro con un tanto de penal del atacante Ronaldo Dinolis al minuto 38', luego de la falta que le cometieron a Omar Browne dentro del área.

¡TRIUNFO DEL DAU! El Árabe Unido venció con remontada incluida al San Francisco en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la #LPFxRPC . Armando Cooper y Dionisio Bernal anotaron los goles del triunfo. @LPFpanama pic.twitter.com/DgGQ1oth5x

La respuesta de los colonenses llegó al 45+4 en una de las últimas jugadas del primer tiempo, cuando Gustavo Chara recibió una infracción también dentro del área y Armando Cooper lo transformó en gol desde el punto penalti.

El tanto que completó la remontada llegó al 65' con Dionisio Bernal, quien peinó un centro de Rubén Collymore para la alegría de todos los aficionados del DAU que asistieron al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¡La remontada del DAU!



Dionisio Bernal marca el 2-1 frente al San Francisco luego de un centro preciso de Rubén Collymore. #LPFxRPC pic.twitter.com/lGjmiWid4T — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 19, 2026

3 PUNTOS IMPORTANTES PARA EL DAU - LPF

Los dirigidos por Sergio "Jeringa" Guzmán escalan momentáneamente a la primera posición de la Conferencia Este con 18 puntos y estarán a la espera de lo que haga el CD Plaza Amador (17 unidades) en su próximo choque ante el Veraguas United.