LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  18 de septiembre de 2026 - 22:31

LPF: Árabe Unido le remonta al San Francisco en la fecha 9 del Apertura 2026

San Francisco perdió ante el Árabe Unido en un emocionante choque de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Árabe Unido le remonta al San Francisco en la fecha 9 del Apertura 2026

LPF: Árabe Unido le remonta al San Francisco en la fecha 9 del Apertura 2026

FOTO: LPF

El conjunto del Árabe Unido venció con remontada incluida 2-1 al San Francisco FC en un duelo intercoferencia correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los "Monjes" marcaron el primer gol del encuentro con un tanto de penal del atacante Ronaldo Dinolis al minuto 38', luego de la falta que le cometieron a Omar Browne dentro del área.

La respuesta de los colonenses llegó al 45+4 en una de las últimas jugadas del primer tiempo, cuando Gustavo Chara recibió una infracción también dentro del área y Armando Cooper lo transformó en gol desde el punto penalti.

El tanto que completó la remontada llegó al 65' con Dionisio Bernal, quien peinó un centro de Rubén Collymore para la alegría de todos los aficionados del DAU que asistieron al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

3 PUNTOS IMPORTANTES PARA EL DAU - LPF

Los dirigidos por Sergio "Jeringa" Guzmán escalan momentáneamente a la primera posición de la Conferencia Este con 18 puntos y estarán a la espera de lo que haga el CD Plaza Amador (17 unidades) en su próximo choque ante el Veraguas United.

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