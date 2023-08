Adalberto Carrasquilla y una respuesta clara sobre su futuro 

"Trato de tomarlo todo con normalidad, de tener calma en todas las situaciones y creo que el fútbol me pone en un momento donde quizás me pueda generar mucha presión, pero cuento con personas alrededor de mí, el grupo de trabajo, mi representante, una persona de mucha confianza y que hablo mucho con él", dijo Carrasquilla en Deporte Total USA.

El panameño es una de las grandes figuras del fútbol en Concacaf.#HoldItDown #Panamá pic.twitter.com/jMqwwNXZmT — Deporte Total USA (@deportetotalusa) August 3, 2023

'Coco' señaló que trata de estar concentrado en su club y dejarle todo a su agente para no perder el enfoque en el Houston Dynamo de la MLS.

"Yo le tiro toda la presión a mi agente y yo le digo que cuando tenga algo que decirme me lo diga, mientras que salga lo que quiera, que por el momento no salga de su boca, yo no voy a creer nada de eso".

"Esa es una manera que he tomado para quitarme un poco de presión, porque es cierto que el fútbol es día tras día y hay que ser constantes sobre todo dentro de la cancha y así manejo el momento que estoy pasando”, añadió.

Rayo Vallecano, Getafe y América, son algunos de los clubes al que se le ha vinculado al mediocampista canalero de 24 años.

"La realidad es que si se va dar, ya sea quedarme en el Houston o irme, primero que todo solo lo sabe Dios y al final sabemos que no es una situación fácil", finalizó.