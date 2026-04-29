Adalberto Carrasquilla en busca de un boleto para semifinales de la Liga MX

El mediocentro del Pumas Adalberto Carrasquilla tendrá una importante cita por la ida de los cuartos de final cuando visiten al Club América en la siguiente fase de la Liga MX este domingo 3 de mayo. La llave se disputará en una ida y vuelta donde el Pumas tiene la oportunidad de cerrar en casa.

El equipo del jugador panameño tendrá que enfrentar a un histórico Club América que llega a este encuentro con 2 victorias en 5 partidos obteniendo la posición octava la tabla.

Por otra parte, el Club Pumas se mantiene en la parte alta de la tabla en la primera posición con 36 puntos.

Adalberto Carrasquilla y su obligación de ganar

El habilidoso centrocampista ahora tendrá la oportunidad de impulsar a su equipo a una nueva semifinal desde el 2020 donde se impusieron al Cruz Azul con un global de 4-4 y posteriormente perder la final frente al León.

Una buena dinámica de equipo y clasificar a la segunda fase del torneo en primer lugar deja sensaciones positivas para el equipo del panameño que acumula 4 partidos con victoria.