Al Nassr de Cristiano Ronaldo inició el 2026 con derrota

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo , que no pudo marcar, encajó este viernes ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudí, en la que puede perder el liderato.

El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo.

En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.

Al Nassr puede perder la punta

Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac.

FUENTE: EFE