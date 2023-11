Alajuelense se arrodilla en apoyo a Freddy Góndola por racismo 

image.png

¿Qué sucedió con Freddy Góndola?

El extremo de 28 años fue protagonista en el título de Alajuelense, al marcar el primer gol en el triunfo 2-0 sobre Saprissa.

Luego de anotar, el jugador panameño pasó por el centro del campo, donde se encontraba el jugador de Los Morados Mariano Torres, que según Góndola lo insultó por su color de piel y se formó una discusión con el árbitro que no pudo constatar la denuncia por racismo.

"Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos, pero me insultó el capitán del otro equipo", había dicho Góndola un día después del título.

Posteriormente el Saprissa comunicó que se realizó una investigación interna y se concluyó que lo afirmado por el canalero no era verdad.