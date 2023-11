Saprissa niega que Freddy Góndola recibiera insulto racista

Comunicado del Saprissa

"Ante la temereno denuncia de un jugador rival, quien afirma haber recibido insultos racistas de nuestro jugador y capitán Mariano Tarres, el Deportivo Saprissa informa que se realizará una investigacón interna y se concluyó que lo aformado por dicho futbolista no se ajusta a la verdad".

Mariano Torres niega categóricamente haber proferido insultos racistas en la final del Torneo de Copa, mientras que los jugadores cercanos afirman no haber escuchado ningún insulto racista.

¡Ya no hablará del tema!

"No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando sin pruebas ni testigos", dijo Mariano Torres, capitán del Saprissa.

La institución apoyará a su Capitán en todas las instancias donde resulta pertinente hacerlo tras verificar su palabra y, reitera su compromiso y total repudio en contra de cualquier acto de racismo; pero, hace un llamado a mantener el respeto y la seriedad a la hora de abordar temas tan sensibles con acusaciones desprovistas de pruebas.

"Cuando hice el gol Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos pero me insultó el capitan del otro equipo", denunció el panameño, campeón de copa con la Liga Deportiva Alajuelense, donde también juega el Edward Cedeño, quien brindó una asistencia en la final.