Albacete vs Real Madrid: Posible primer once de Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa realizará su debut en el banquillo del Real Madrid cuando en octavos de la Copa del Rey visiten al Albacete, reciente club que incorporó a Edward Cedeño.

Estos dos equipos no se han enfrentado en esta competición. Para llegar a esta fase, el Albacete, que es el 17º clasificado de Segunda División de España con 24 unidades, eliminó previamente al UD San Fernando (0-3), Leganés (1-2) y Celta de Vigo (2-2, en los penaltis 3-0).

