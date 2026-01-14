Albacete vs Real Madrid: Posible primer once de Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa realizará su debut en el banquillo del Real Madrid cuando en octavos de la Copa del Rey visiten al Albacete, reciente club que incorporó a Edward Cedeño.
Por su parte, el equipo merengue dirigido ahora por Álvaro Arbeloa llegará tocado a este encuentro después de perder 3-2 frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Posible once del Real Madrid
- Lunin
- David Jiménez
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Fran García
- Eduardo Camavinga
- Arda Guler
- Federico Valverde
- Franco Mastantuono
- Vinicius Jr.
- Gonzalo García