Alexander Sorloth sufre un choque de cabeza con jugador del Levante

El Atlético de Madrid y el Levante empataron sin goles en un duelo accidentado de Alexander Sorloth y Matías Moreno del Levante.

El Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València este sábado en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza el central ‘granota’ Matías Moreno y el delantero rojiblanco Alexander Sorloth en la primera parte.

En la primera llegada ‘granota’ se produjo la noticia del partido. En el minuto 23, un balón por alto tras un saque de esquina lo atacaron Sorloth y Moreno en lo que terminó con un choque de cabezas fortísimo. Los dos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el campo.

¿Qué pasó con Alexander Sorloth?

Sorloth tuvo que hacerlo en camilla y fue trasladado a un centro hospitalario al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”, tal y como informó el club madrileño. Moreno salió por su propio pie y acompañado del cuerpo médico del Levante hacia los vestuarios. En su lugar entraron Julián Álvarez y Manu Sánchez, respectivamente.

