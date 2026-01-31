Alexander Sorloth sufre un choque de cabeza con jugador del Levante

El Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València este sábado en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza el central ‘granota’ Matías Moreno y el delantero rojiblanco Alexander Sorloth en la primera parte.

En la primera llegada ‘granota’ se produjo la noticia del partido. En el minuto 23, un balón por alto tras un saque de esquina lo atacaron Sorloth y Moreno en lo que terminó con un choque de cabezas fortísimo. Los dos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el campo.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse