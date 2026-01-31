Alexander Sorloth sufre un choque de cabeza con jugador del Levante

El Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València este sábado en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza el central ‘granota’ Matías Moreno y el delantero rojiblanco Alexander Sorloth en la primera parte.
¿Qué pasó con Alexander Sorloth?
Sorloth tuvo que hacerlo en camilla y fue trasladado a un centro hospitalario al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”, tal y como informó el club madrileño. Moreno salió por su propio pie y acompañado del cuerpo médico del Levante hacia los vestuarios. En su lugar entraron Julián Álvarez y Manu Sánchez, respectivamente.