Mundial 2026: Conoce a la Selección de Australia

La selección de Australia logró una clasificación convincente para el Mundial 2026 de la FIFA, después de que en la pasada eliminatoria necesitó repechajes para clasificar en aquella ocasión a Qatar.

La selección de Australia disputó 6 Copas del Mundo en toda su historia. Sus participaciones fueron en: Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Esta selección tiene dos destacadas participaciones en Copas del Mundo, llegando hasta los octavos de Final, su mejor actuación, las que fueron en Alemania 2006 y la más reciente en Qatar 2022.

Balance general en eliminatorias previo al Mundial 2026

16 partidos disputados

12 victorias

3 empates

1 derrota

38 goles a favor

5 goles en contra

Ahora, los Socceroos buscarán avanzar más allá de los Octavos de Final, pero primero deben superar reto en fase de grupos, en donde compartirán con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.