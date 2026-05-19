Arsenal se corona campeón de la Premier League 2025-2026

Mientras el Arsenal ganaba al Burnley, la afición 'Gunner' cantaba "¡Champions again, Champions again!" (Campeones otra vez). Para alguien que no siga la Premier League , ese cántico puede resultar extraño. "Pero si no ganan la liga desde hace dos décadas", pensaría. Pero es que este Arsenal ha aguantado 22 años de espera, tres subcampeonatos y ser el hazmerreír de muchas aficiones hasta que por fin la Premier vuelve a ser 'Gunner'.

¡CAMPEONES! El Arsenal se coronó campeón de la Premier League luego del empate del Manchester City. Los Gunners se convierten en campeones por primera vez en 22 años. #FutbolRPC pic.twitter.com/fIzYjATk21

El Arsenal es campeón de nuevo. Pocos hubiesen esperado en 2004 que ese equipo apodado los 'Invencibles' que ganó la Premier con 26 triunfos y doce empates y que recibió una copa dorada por dicho hito, tendría que esperar tanto tiempo para volver a sentirse campeón. Tuvo que irse Arsene Wenger, que en sus siguientes 16 años en el club no volvió a tocar el título, ser suplido por Unai Emery, que duró poco más de una temporada, y llegar la transformación de Mikel Arteta para que este equipo se vuelva a sentir campeón.

Cinco subcampeonatos después y tras muchas, muchas decepciones, el Arsenal conquista su liga número catorce y da dimensión al proyecto de Arteta, que ahora sí tiene un gran título detrás que respalde estos casi siete años de procesos y cambios.

El mérito de caer y volver a levantarse y de la directiva, inyectando paciencia e inversión, dio sus frutos este martes cuando el Bournemouth empató contra el City (1-1) y el Arsenal por fin es campeón.

Las claves del título del Arsenal

No hay una gran estrella en este Arsenal. Hay jugadores de mucha calidad, como Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz, pero sobre todo lo que hay es grupo, y para que ese grupo esté unido y funcione lo más importante es la defensa. No es de extrañar que este equipo, con el tridente formado por Gabriel Magalhaes, William Saliba y David Raya haya sido el equipo menos goleado tres temporadas seguidas.

El meta español ha ganado tres Guantes de Oro consecutivos y pocos dudan de que Gabriel y Saliba son la mejor pareja de centrales del mundo.

A eso se une un centro del campo sólido, con Declan Rice y Martín Zubimendi como anclas y con Odegaard y Eberechi Eze como enganches.

Arteta ha confiado el ataque a las bandas, con Saka, Noni Madueke, Martinelli y Leandro Trossard, este último convertido en héroe de culto tras su tanto al West Ham United, y la punta ha quedado para Viktor Gyökeres, que pese a las altas expectativas ha cumplido de cara a puerta, y Havertz, una gran alternativa cuando no está lesionado.

Poco tiene que ver este Arsenal con el de los Thierry Henry, Robert Pirés, Dennis Bergkamp y compañía, pero el objetivo está cumplido. Dos décadas después, la Premier está de vuelta en Highbury.

La semana que viene intentará ganar por primera vez la Copa de Europa.

FUENTE: EFE