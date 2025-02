Alphonso Davies renovó su contrato con el Bayern Múnich hasta el 2030

El futbolista zurdo también formó parte de la plantilla del FC Bayern Amateur cuando ganó el campeonato de Tercera División. Hasta la fecha, Davies ha disputado 56 partidos (15 goles) con la selección nacional de Canadá, entre ellos en el Mundial de 2022, dos Copas Oro y la Copa América. Debutó con su país a los 16 años. Es capitán de la selección canadiense.

Palabras de Alphonso Davies

"Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con este gran club. Me incorporé al FC Bayern cuando tenía 18 años y sólo quería aprender lo máximo posible cada día para convertirme en uno de los mejores en mi posición. Ahora estoy deseando que pasen otros cinco años juntos. Aquí ya he conseguido muchas cosas, pero aún me quedan muchas más por alcanzar", dijo Davies.

FUENTE: BAYERN MÚNICH