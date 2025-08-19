Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron con el Real Madrid

Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron en partido oficial con el Real Madrid y lo hicieron con un triunfo frente a Osasuna en el primer partido de Liga, disputado en el Bernabéu (1-0).
Franco Mastantuono, de los más jóvenes en debutar con el Real Madrid
El exdelantero del River Plate, que había escuchado instantes antes cómo la grada cantaba su nombre, es el tercer jugador más joven en debutar con la elástica madridista, con 18 años y 5 días, por detrás del noruego Martin Odegaard en 2015 (16 años y 157 días) y el camerunés Samuel Eto’o en 1998 (17 años y 270 días), según la empresa de estadística OPTA.
FUENTE: REAL MADRID