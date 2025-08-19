LaLiga Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2025 - 16:38

Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron con el Real Madrid

Los jugadores Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron de manera oficial con la camiseta del Real Madrid.

Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron en partido oficial con el Real Madrid y lo hicieron con un triunfo frente a Osasuna en el primer partido de Liga, disputado en el Bernabéu (1-0).

El defensa, que fue presentado el 15 de julio, salió en el once titular y disputó el encuentro completo. Por su parte, el delantero, que vivió su acto de presentación el 14 de agosto, ingresó en el terreno de juego en el minuto 68 sustituyendo a Brahim Díaz.

Franco Mastantuono, de los más jóvenes en debutar con el Real Madrid

El exdelantero del River Plate, que había escuchado instantes antes cómo la grada cantaba su nombre, es el tercer jugador más joven en debutar con la elástica madridista, con 18 años y 5 días, por detrás del noruego Martin Odegaard en 2015 (16 años y 157 días) y el camerunés Samuel Eto’o en 1998 (17 años y 270 días), según la empresa de estadística OPTA.

