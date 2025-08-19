Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron con el Real Madrid FOTO: REAL MADRID

Álvaro Carreras y Franco Mastantuono debutaron en partido oficial con el Real Madrid y lo hicieron con un triunfo frente a Osasuna en el primer partido de Liga, disputado en el Bernabéu (1-0).

El defensa, que fue presentado el 15 de julio, salió en el once titular y disputó el encuentro completo. Por su parte, el delantero, que vivió su acto de presentación el 14 de agosto, ingresó en el terreno de juego en el minuto 68 sustituyendo a Brahim Díaz.

