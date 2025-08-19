Real Madrid inicia LaLiga ganando con gol de penal de Kylian Mbappé

El Real Madrid con un solitario gol de Kylian Mbappé inició LaLiga con un triunfo 1-0 ante Osasuna, un partido donde los blancos tuvieron que ser muy insistentes para romper la defensa navarra.
Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trend Alexander Arnold también se estrenaron en Liga saliendo como titulares.
A la casi hora de partido llegó una falta dentro del área de Juan Cruz sobre Kylian Mbappé y el propio francés engañó al Sergio Herrera tirando el penalti a la izquierda del portero.
Próximo partido del Real Madrid
El Real Madrid visita al Tenerife en el Estadio Carlos Tartiere el domingo 24 de agosto a las 2:30 P.M.