Real Madrid inicia LaLiga ganando con gol de penal de Kylian Mbappé

Con un gol de Kylian Mbappé desde el punto penal, el Real Madrid derrotó 1-0 al Osasuna en el inicio de LaLiga.

El Real Madrid con un solitario gol de Kylian Mbappé inició LaLiga con un triunfo 1-0 ante Osasuna, un partido donde los blancos tuvieron que ser muy insistentes para romper la defensa navarra.

El partido estuvo marcado por la vuelta de Dani Carvajal luego de una duración de larga duración, ingresó pasado los sesenta minutos. Al mismo tiempo ingresó Franco Mastantuono.

Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trend Alexander Arnold también se estrenaron en Liga saliendo como titulares.

A la casi hora de partido llegó una falta dentro del área de Juan Cruz sobre Kylian Mbappé y el propio francés engañó al Sergio Herrera tirando el penalti a la izquierda del portero.

Próximo partido del Real Madrid

El Real Madrid visita al Tenerife en el Estadio Carlos Tartiere el domingo 24 de agosto a las 2:30 P.M.

