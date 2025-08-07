Andrés Andrade extiende contrato con el Lask Linz

El central Andrés Andrade permanecerá en el LASK Linz tras haber extendido su contrato antes de lo previsto. El nuevo contrato del panameño de 26 años se extiende hasta el verano de 2028, reemplazando el contrato original que vencía en 2027.

"Andrade es ahora uno de los jugadores con más trayectoria en la plantilla blanquinegros. El defensa de 1,87 metros se incorporó al entonces club cooperativo FC Juniors de la segunda división austriaca en el verano de 2018. Rápidamente dejó huella y debutó en la Bundesliga con el LASK en agosto de 2019. Durante los años siguientes, el 40 veces internacional panameño se consolidó como una pieza clave del equipo de Alta Austria", escribió el club en comunicado oficial.

Tras dos años en el Arminia Bielefeld de Alemania, Andrade regresó al LASK en 2023. Desde entonces, ha disputado un total de 111 partidos oficiales con el primer equipo del Linz, anotando tres goles y dando diez asistencias. Recientemente, marcó en la victoria por 4-0 en la inauguración de la Copa de Austria contra el Wiener Sport-Club.

Andrés Andrade, líder en LASK

LASK y el jugador de 26 años, que ahora también se desempeña como uno de los capitanes del equipo, acordaron extender su contrato por un año más, manteniéndolo en el club hasta el verano de 2028.

FUENTE: Lask