Selección de Panamá: "Tenemos para poder prepararnos mejor y corregir lo que pasó", Andrés Andrade

Andrés Andrade uno de los tres defensores centrales que dieron inicio ayer en el once de la Selección de Panamá ante Brasil brindó reacciones en zona mixta.

"Tenemos tiempo para revisar lo que hemos hecho hoy mal, pero trataremos de enfocarnos más en los bueno que hicimos, sacar las cosas positivas que creo que nos van a ayudar en el Mundial en los partidos que faltan", señaló.

Sobre el partido indicó: "Nos vamos contentos por la experiencia que hemos vivido hoy muchos jugadores, yo personalmente lo tomo como bueno en mi carrera, más no me voy contento por el resultado. Hicimos un excelente primer tiempo, el el segundo tiempo obviamente tenemos que revisar qué hicimos mal cada jugador y tratar de no cometer estos errores en el Mundial que nos puede costar caro".

A nivel personal dijo: "Me siento bien, con mi equipo he jugado todos los partidos noventa minutos, he ganado todo allá gracias a Dios por eso, yo quiero seguir aquí, quiero cumplir, quiero seguir jugando los partidos antes del Mundial y creo que tenemos para poder prepararnos mejor y corregir lo que pasó el día de hoy".

Reacciones de Andrés Andrade