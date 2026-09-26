Aníbal Godoy rompió las redes en el empate del San Diego FC

El mediocampista panameño Aníbal Godoy fue protagonista al marcar un gol en el empate 3-3 entre San Diego FC y Austin FC , en un emocionante duelo disputado en el Q2 Stadium .

Godoy apareció al minuto 50 para poner el 1-0 en el marcador de pierna derecha y contribuir al punto conseguido por el conjunto de San Diego como visitante.

ANIBAL SO CLUTCH pic.twitter.com/062cs4dDqU — San Diego FC (@sandiegofc) September 27, 2026

El club del canalero aumentó la ventaja con un gol en contra de Mikkel Desler al 57', mientras que Marcus Ingvarsten amplió la diferencia al 64'. Sin embargo, Austin reaccionó en el tramo final gracias a Brandon Vázquez, quien anotó al 73' y Christian Ramírez, que marcó al 82' y 86' para sellar el 3-3 definitivo.

Aníbal Godoy ayudó a sumar un punto

Con este resultado, San Diego FC suma 32 puntos en 27 fechas y se ubica en la décima segunda posición de la clasificación en la Conferencia Oeste de la MLS.

El tanto de Godoy de 36 años representa además una actuación destacada para el futbolista panameño, quien aportó directamente en un partido de seis goles.