LPF: CD Universitario y San Francisco consiguen triunfos en la jornada 10

En el primer choque interconferencia del sábado, el CD Universitario venció 2-1 al conjunto del UMECIT FC en la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de a Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), gracias a las anotaciones de Justin Simons al minuto 53' con un remate de larga distancia y otro de Jahir Góndola al 57', luego de un gran error en la zona defensiva de los visitantes en el Estadio Universidad Latina en Penonomé.

Los dirigidos por Jaime de la Pava trataron de reaccionar en el cierre del compromiso para descontar en el marcador y lo consiguieron cuando Ober Almanza apareció de cabeza para marcar el primero de su equipo al 89'.

Duelo de grandes en la ciudad capital - LPF

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez fue escenario del duelo en el que San Francisco FC derrotó 3-1 al Tauro FC, resultado que le permitió alcanzar los 20 puntos y mantenerse como líder de la Conferencia Oeste.

Keny Bonilla abrió el marcador al minuto 18' tras un rebote que dejó el guardameta José Guerra, pero los "taurinos" igualaron el partido con un gol de Edgar Góndola al 35'.

Al 45’, el conjunto de La Chorrera volvió a ponerse en ventaja gracias a un penal convertido por Ronaldo Dinolis, quien ampliaría su cuenta personal al 51’ con un certero cabezazo definitivo.