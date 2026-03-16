LaLiga Fútbol Internacional -  16 de marzo de 2026 - 17:55

Antonio Rudiger explicó su fuerte rodillazo a Diego Rico en la cara

El defensor Antonio Rüdiger explicó la acción con el jugador Diego Rico: "No le maté, no hay que exagerar"

Antonio Rüdiger explicó su fuerte rodillazo a Diego Rico en la cara

Antonio Rüdiger explicó su fuerte rodillazo a Diego Rico en la cara

FOTO: REAL MADRID

Antonio Rudiger, central alemán del Real Madrid, salió al paso de las críticas que recibió por una acción dura realizada ante el Getafe, cuando con Diego Rico en el césped golpeó con una rodilla en la cara del rival, y aseguró que la imagen "es terrible" a cámara lenta pero que no lo mató, por lo que no hay que exagerar.

"Cuando he visto las imágenes a cámara lenta es terrible, pero la jugada en sí no. Yo no voy a discutir con él, pero no le maté, no creo que haya que exagerar el contacto porque si voy con mala intención le lesiono", afirmó cuando fue preguntado por la jugada.

Antonio Rudiger reconoce su fuerte entrada

El central madridista respondió a las declaraciones que al acabar el partido realizó el jugador del Getafe, que aseguró que Rüdiger fue a reventarle la cara y que de haber sido al revés, a él le habrían expulsado y le habrían caído diez partidos de sanción.

"Sé que entré duro, lo hablamos después del partido, pero a veces congelando una imagen o en fotos no te cuenta todo. No fue roja y no fue nunca mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego pero tengo límites que no traspaso, por eso creo que esas declaraciones que hizo son exageradas pero no hay que intentar seguir con esto ni acaparar titulares", dijo.

FUENTE: EFE

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