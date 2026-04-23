Arda Güler y Éder Militao dicen adiós a la temporada con el Real Madrid

El mediocentro del Real Madrid finalizó su partido con normalidad frente al Deportivo Alavés , sin embargo, el turco no se presentaría al entrenamiento al día siguiente. El reporte médico del club anunció que Arda Güler habría sufrido una lesión muscular.

Güler, quien ha sido pieza clave para los de Arbeloa toda la temporada deberá decir adiós a una de las campañas más participativas desde que llegó al club blanco.

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El club no ha confirmado su tiempo fuera de las canchas pero medios españoles “aseguran” que su participación en el Mundial 2026 estaría en peligro.

Más problemas para el Real Madrid.

Por otra parte, el Real Madrid también ha anunciado la baja del brasileño Éder Militao, pieza fundamental en la saga defensiva.

Militao quien ya había disputado el último tercio de la temporada, vuelve a ser baja producto a una nueva lesión ahora en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

El Real Madrid ahora deberá replantear sus filas sin dos de sus grandes figuras a falta de seis jornadas, y su partido frente al FC Barcelona el próximo 10 de mayo, por la lucha de consagrarse campeón de LaLiga.