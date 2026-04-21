El Real Madrid supera al Alavés en jornada de LaLiga

El Real Madrid le ganó duelo al Alavés por marcador de 2-1 en la jornada de la competición española (LaLiga) desde el Estadio Santiago Bernabéu.
La primera anotación llegó sobre la media hora de partido, con el francés Kylian Mbappé, quien con su pierna derecha logreó abrir em arcador, con disparo desde fuera del área, que se desvió primer en un defensor para luego entrar al arco.
Segundo tiempo de dos goles en el Real Madrid vs Alavés
Dos anotaciones llegaron en la segunda mitad, el Brasileño Vinícius Jr puso el 2-0 sobre el minuto 50', con un golazo de pierna derecha, desde fuera del área para terminar una rápida contra.
La visita reaccionó, pero muy tarde, con anotación al 90+3' de Toni Martínez, que de tacón puso el descuento tras un disparo que llegaba con potencia de lejana distancia.
Con este resultado, los dirigidos por el DT Álvaro Arbeloa llegan a 73 unidades, en el segundo lugar por debajo del FC Barcelona, líder de LaLiga con 79 puntos.