Arsenal superó al Chelsea y consolidó su liderato en la Premier League

El Arsenal se impuso este domingo en el derbi londinense al Chelsea (2-1) gracias a su letal efectividad en la estrategia y el cuadro de Mikel Arteta mantiene el liderato con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que cuenta con un partido menos.

Los 'Gunners' mantienen el pulso por la Premier League , que llevan 22 años sin ganar, y aumentan la racha a once partidos sin perder ante el los 'blues' en todas las competiciones.

El marcador lo estrenó William Saliba, quien aprovechó un saque de esquina para adelantar a los locales, pero antes del descanso Piero Hincapié anotó en propia meta.

En la segunda parte, la pizarra volvió a ser decisiva cuando Jurriën Timber conectó otro envío a balón parado para devolver la ventaja al conjunto del norte de Londres.

A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar su renta, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Pedro Neto, y certificó una victoria vital para sus aspiraciones al título.

Cumplidos los veinte minutos de juego, llegó el primer gol para los 'Gunners' tras un saque de esquina, una dinámica habitual esta temporada que los sitúa como el equipo de Europa que más goles hace a balón parado.

Un córner botado por Bukayo Saka fue cabeceado en el segundo palo por Gabriel, quien se impuso en el salto a Reece James. El rebote lo cazó Saliba para inaugurar el marcador.

El único gol del Chelsea

Antes del descanso, David Raya salvó a los suyos con una espectacular intervención tras un desvío de Rice hacia su propio arco, una acción que los jugadores del Chelsea protestaron reclamando una mano que el colegiado no señaló.

Precisamente en ese saque de esquina llegó la igualada gracias un centro muy cerrado de Reece James al primer palo que acabó siendo desviado por Hincapié hacia la red de su propia portería

En la reanudación, el Chelsea saltó al césped con mejor pie y pudo adelantarse con un disparo de Enzo Fernández que repelió Raya, que poco después también detuvo con seguridad un cabezazo de João Pedro.

Minutos más tarde, Cole Palmer no alcanzó a conectar un centro de Reece James cuando se encontraba en una posición inmejorable para batir al portero.

Sin embargo, esa falta de pegada se vio castigada cuando se alcanzaba el ecuador del segundo tiempo y la pizarra de los 'Gunners' volvió a ser decisiva.

Un centro preciso de Rice desde el flanco derecho fue aprovechado por Timber, quien se zafó de su marcador para adelantar de nuevo a los suyos.

El Chelsea intentaba asimilar el golpe cuando, solo cuatro minutos después, recibió otro definitivo porque Pedro Neto vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Gabriel Martinelli, dejando a los 'blues' con diez.

Con este triunfo, el Arsenal amplía su ventaja a cinco puntos sobre el Manchester City, que tiene un partido menos, a falta de nueve jornadas para el final.

