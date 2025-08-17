Arsenal vence por la mínima al Manchester United

El Arsenal venció 1-0 al Manchester United en el arranque de la Premier League en el Old Trafford que rindió homenaje a Diogo Jota y su hermano André, el único tanto del partido lo anotó Riccardo Calafiori.

Calafiori abrió el marcador al minuto 13 con un cabezazo después de un centro de tiro de esquina de Declan Rice al minuto 13' y eso fue suficiente para lograr los tres puntos.

El Manchester United luchó y buscó el empate, dominó el partido y en la segunda mitad se adueñaron de la pelota, sin embargo no llegaron las anotaciones.

Arsenal sale con puntos de Old Trafford

El Arsenal se preparara para la jornada 2 que será el sábado 23 de agosto ante el Leeds United a las 11:30 am en casa y el Manchester United se medirá al Fulham el domingo 24 de agosto.