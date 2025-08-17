Arsenal vence por la mínima al Manchester United

El Arsenal venció 1-0 al Manchester United en el arranque de la Premier League en el Old Trafford que rindió homenaje a Diogo Jota y su hermano André, el único tanto del partido lo anotó Riccardo Calafiori.
El Manchester United luchó y buscó el empate, dominó el partido y en la segunda mitad se adueñaron de la pelota, sin embargo no llegaron las anotaciones.
Arsenal sale con puntos de Old Trafford
El Arsenal se preparara para la jornada 2 que será el sábado 23 de agosto ante el Leeds United a las 11:30 am en casa y el Manchester United se medirá al Fulham el domingo 24 de agosto.