Champions League: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO las semifinales de vuelta

Repasa cuándo se disputarán las semifinales de vuelta de la UEFA Champions League entre Arsenal vs Atlético de Madrid y Bayern Múnich vs PSG.

El Arsenal llega con un historial sólido frente a clubes españoles en competiciones UEFA cuando juega en casa. Los “Gunners” apenas han sufrido una derrota en sus últimos 15 compromisos ante rivales de España, con balance de nueve triunfos y cinco empates. Además, atraviesan una racha de tres victorias consecutivas sin recibir goles, destacando el contundente 4-0 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 3.

Por su parte, el Atlético atraviesa un momento complicado frente a equipos ingleses en torneos europeos. Los “colchoneros” solo han conseguido dos victorias en sus últimos 13 enfrentamientos UEFA ante clubes de Inglaterra, registrando además tres empates y ocho derrotas. Fuera de casa, el panorama también es adverso, ya que han perdido sus cuatro visitas más recientes ante rivales de la Premier League.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco mantiene antecedentes positivos en series eliminatorias contra equipos ingleses, tras imponerse en 11 de las 15 llaves a doble partido que ha disputado frente a clubes de ese país.

Bayern Múnich vs PSG

El Bayern Múnich continúa demostrando su dominio histórico ante equipos franceses en competiciones europeas. El gigante alemán ha salido vencedor en cinco de sus siete eliminatorias UEFA a doble partido contra clubes de Francia y también ganó los tres cruces a partido único frente a rivales de la Ligue 1. Además, esta será su cuarta semifinal de Copa de Europa/Champions League contra un equipo francés, habiendo superado las tres anteriores.

El PSG, en cambio, no llega con los mejores antecedentes recientes frente a clubes alemanes. El conjunto parisino perdió sus dos últimas eliminatorias UEFA a doble partido contra rivales de Alemania, aunque su balance general sigue siendo favorable, con cuatro clasificaciones y solo dos eliminaciones.

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará además hacer historia al convertirse en el primer campeón defensor que alcanza nuevamente una final de Champions League desde el Real Madrid de las temporadas 2016/17 y 2017/18, campañas en las que terminó levantando el trofeo europeo.

Partidos de vuelta en la UEFA Champions League