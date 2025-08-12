EN VIVO

Así le ganó el Plaza Amador a Antigua en la Copa Centroamericana 2025

Plaza Amador enfrentará a Antigua en su segundo duelo de la Copa Centroamericana 2025, repasa detalles.

El Plaza Amador viajó a Guatemala para medirse a Antigua en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025, Repasa el minuto a minuto de este partidazo.

Los Leones vienen de ganarle 2-1 al Alajuelense en Costa Rica en su primer partido. Antigua ganó su primer duelo ante Managua y empató con Alianza de El Salvador sin goles en su segunda fecha.

Live Blog Post

Final del Partido

Victoria de Plaza Amador 5-3 ante Antigua en la tercera fecha.

Live Blog Post

90' Últimos minutos de partido

Se jugará hasta el 97.

Live Blog Post

84' El Pensativo pide penal

Castañeda se anticipa a una jugada y la termina salvando, pero el jugador fingió la falta.

Live Blog Post

73' Tapa Memo

Otra gran oportunidad de un Antigua que presiona, pero bien el arquero en esta ocasión.

Live Blog Post

GOOOOOL DE ANTIGUA

Doblete de Oscar Santis que la acomodó y la mandó al fondo para seguir descontando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955474436267679929&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

61' GOL DE PENAL DE ANTIGUA

Oscar Santis anota el suyo para el descuento 2-5 ante Plaza Amador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955473143276953993&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

58' GOOOOL DE PENAL DE PLAZA

Alberto Quintero desde el punto penal marca el quinto para Plaza Amador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955471604239986866&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

47' GOOOOOOOL LEÓN

Yoameth Murillo anota el cuarto en una asistencia de Everardo Rose.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955469378272518335&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arranca la segunda mitad

Inician los últimos 45 minutos del encuentro.

Live Blog Post

Cambios al medio tiempo

Yoameth Murillo ingresa para el Plaza Amador.

Live Blog Post

Medio tiempo

Antigua 1-3 Plaza Amador

Live Blog Post

44' GOOOOOOOOOOOL DE PLAZA

Otro error de Antigua que aprovecha José Gasper Murillo y le da el pase a Jorlian Sánchez que entraba solo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1955462973557969298&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

43' Dura falta a Negrito Quintero

Diego Santis le da un duro golpe al jugador panameño pero ya se logra recuperar.

Live Blog Post

36' GOOOOOOOOOL DE PLAZA AMADOR

Eric Davis le da la asistencia a Everardo Rose que de buena forma marca el segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1955461534219379167&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

31' Fuera de juego

Iba a llegar el segundo en un contragolpe pero el árbitro sancionó con fuera de juego para Antigua.

Live Blog Post

26' Atajada de Memo

Error de Sánchez en la salida y disparo potente para que salve el arquero Samuel Castañeda.

Live Blog Post

23' Otra oportunidad para Antigua

Espinoza con un disparo que pasa muy cerca de la meta del equipo panameño.

Live Blog Post

16' GOOOOOOOOOL DE LOS LEONES

Error en la salida del portero que la deja en el medio de Antigua y Jorlian Sánchez anota el empate para Plaza Amador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955456011730366863&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

13' Gran atajada de Memo

Chilena de Oscar Santis que salva el portero de Plaza Amador.

Live Blog Post

11' Cerca Negrito del empate

Gran pase de Jorlian Sánchez que encontró al capitán pero el remate se va desviado.

Live Blog Post

6' Goooool de Antigua

Centro de Óscar Santis y el cabezazo de Diego Santis para irse con ventaja en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1955453246006235299&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

5' Disparo de Antigua

Óscar Castellanos con un disparo para buscar sorprender a Memo Castañeda.

Live Blog Post

3' Negrito Quintero buscando el centro perfecto

Plaza Amador arranca con el dominio del balón y buscan la banda de Alberto Quintero para llegarle.

Live Blog Post

Arranca el duelo

Ya juega Antigua ante Plaza Amador.

Live Blog Post

Himno Nacional de Panamá

Suena el Himno Nacional de Panamá en el estadio Pensativa en Guatemala.

Live Blog Post

Pocos minutos para el inicio

Todo listo para el arranque del partido.

Live Blog Post

Calentamiento

Plaza Amador con los movimientos previos al partido para calentar.

Live Blog Post

Once de Plaza Amador

El equipo panameño sale con todo para medirse a Antigua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1955433792354599290&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación de Antigua

Once de Antigua para medirse al Plaza Amador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1955433613756862563&partner=&hide_thread=false

