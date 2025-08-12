Así le ganó el Plaza Amador a Antigua en la Copa Centroamericana 2025

Final del Partido
Victoria de Plaza Amador 5-3 ante Antigua en la tercera fecha.
FÚTBOL
Plaza Amador enfrentará a Antigua en su segundo duelo de la Copa Centroamericana 2025, repasa detalles.
El Plaza Amador viajó a Guatemala para medirse a Antigua en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025, Repasa el minuto a minuto de este partidazo.
Los Leones vienen de ganarle 2-1 al Alajuelense en Costa Rica en su primer partido. Antigua ganó su primer duelo ante Managua y empató con Alianza de El Salvador sin goles en su segunda fecha.