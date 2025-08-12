Así le ganó el Plaza Amador a Antigua en la Copa Centroamericana 2025

LOS HERMANOS SANTIS LE DAN LA VENTAJA A ANTIGUAPase de Oscar y gol de Diego para que los Panzas Verdes se pongan arriba en el marcador ¡ARRANCÓ CON TODO ANTIGUA!Todos los juegos de la #CopaCentroamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/fKRRfaAMKy