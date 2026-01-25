Atlético de Madrid se impone de local ante el Mallorca en LaLiga

De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca , agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Thiago Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid.

El decimotercer triunfo consecutivo en el Metropolitano, diez seguidos en concreto en LaLiga , a la espera de su reacción como visitante, tan indispensable en las próximas fechas como lo fue el 3-0 de este domingo al conjunto balear, en otra pugna bien diferente, ocupado en la permanencia, de nuevo pendiente de la zona de descenso, sin un solo tiro entre los tres palos en toda la tarde.

Es el momento de Sorloth. Nunca había sido tanto titular, jamás se había sentido tan importante en el equipo, ni con tanta confianza propia y de su entrenador, que apuesta por fin de verdad por él. Su consolidación en el once no sólo responde a los goles (hubo otros tiempos en los que marcó tantos o más goles el pasado ejercicio cuando salía de suplente por estas fechas, pero no entró en la alineación tipo), sino a más cualidades.

Alexander Sorloth abrió el marcador por el Atlético de Madrid

Su gol rompió el partido contra el Mallorca. El único capaz de superar a Leo Román en el primer tiempo. El portero se lució primero en tres remates consecutivos. De Sorloth, Giuliano y Barrios, uno detrás de otro sin pausa. Y después sacó una mano izquierda prodigiosa a Marcos Llorente. El rechace le cayó a Sorloth, que remachó el 1-0. Minuto 22.

Es un futbolista para mucho más, por todas las condiciones que tiene, por su visión y por su juego. También está llamado a un protagonismo más decisivo, ajeno durante todo el duelo contra el Mallorca al gol, a la precisión y al pase en los últimos metros. De su evolución en próximas fechas dependerá también la del Atlético, como sucede con Julián Álvarez, más activo en el primer tiempo, menos en el segundo y todavía irregular.

No fue a más, porque la siguiente jugada fue el 2-0 del Atlético, en propia puerta de David López, tras una bonita conexión entre Marc Pubill y Marcos Llorente. La celebración de Simeone, enloquecido con el segundo tanto, delató la importancia del gol, del momento y de la victoria, de nuevo dentro de la competencia aparente por LaLiga EA Sports, agrandada la diferencia en el tramo final con un golazo de Thiago Almada.

FUENTE: EFE