Kadir Barría saldrá como titular ante Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana

Botafogo con el panameño Kadir Barría de titular, recibe a Racing Club de Argentina en la cuarta fecha del grupo E de la CONMEBOL Sudamericana, con la chance de acomodar el historial reciente entre ambos y sostener el impulso que tomó en la ida de esta fase de grupos, cuando ganó 3-2 en Avellaneda.
Racing llega a Río después de igualar 0-0 con Huracán, resultado que le permitió meterse en los playoffs del Torneo Apertura, pero con la necesidad continental de sumar ante un rival directo y mostrar una mejor imagen. La 'Academia' tiene buenos antecedentes recientes fuera de Argentina contra equipos brasileños, incluido el triunfo 2-0 ante Botafogo en el Nilton Santos por la Recopa 2025, aunque esta vez el desafío será imponer su presión alta y cortar rápido las posesiones rivales, dos rasgos que explican buena parte de su identidad en el Grupo E.
Kadir Barría en el once inicial de Botafogo vs Racing Club
Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Newton, Medina, Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos y Kadir Barría
FUENTE: CONMEBOL Sudamericana