LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de mayo de 2026 - 18:59

Kadir Barría saldrá como titular ante Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana

El Racing Club enfrentará al Botafogo del panameño Kadir Barría en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana.

Kadir Barría saldrá como titular ante Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana

Kadir Barría saldrá como titular ante Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana

FOTO: BOTAFOGO

Botafogo con el panameño Kadir Barría de titular, recibe a Racing Club de Argentina en la cuarta fecha del grupo E de la CONMEBOL Sudamericana, con la chance de acomodar el historial reciente entre ambos y sostener el impulso que tomó en la ida de esta fase de grupos, cuando ganó 3-2 en Avellaneda.

El Fogão viene de una caída 2-1 ante Remo por el Brasileirão, por lo que la CONMEBOL Sudamericana aparece como una oportunidad inmediata para recuperar firmeza, apoyado en un equipo que tiene en Alexander Barboza una salida agresiva desde el fondo y que ya supo lastimar a la Academia en un cruce de alto ritmo.

Racing llega a Río después de igualar 0-0 con Huracán, resultado que le permitió meterse en los playoffs del Torneo Apertura, pero con la necesidad continental de sumar ante un rival directo y mostrar una mejor imagen. La 'Academia' tiene buenos antecedentes recientes fuera de Argentina contra equipos brasileños, incluido el triunfo 2-0 ante Botafogo en el Nilton Santos por la Recopa 2025, aunque esta vez el desafío será imponer su presión alta y cortar rápido las posesiones rivales, dos rasgos que explican buena parte de su identidad en el Grupo E.

Kadir Barría en el once inicial de Botafogo vs Racing Club

Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Newton, Medina, Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos y Kadir Barría

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FUENTE: CONMEBOL Sudamericana

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