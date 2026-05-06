Kadir Barría saldrá como titular ante Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana FOTO: BOTAFOGO

Botafogo con el panameño Kadir Barría de titular, recibe a Racing Club de Argentina en la cuarta fecha del grupo E de la CONMEBOL Sudamericana, con la chance de acomodar el historial reciente entre ambos y sostener el impulso que tomó en la ida de esta fase de grupos, cuando ganó 3-2 en Avellaneda.

El Fogão viene de una caída 2-1 ante Remo por el Brasileirão, por lo que la CONMEBOL Sudamericana aparece como una oportunidad inmediata para recuperar firmeza, apoyado en un equipo que tiene en Alexander Barboza una salida agresiva desde el fondo y que ya supo lastimar a la Academia en un cruce de alto ritmo.

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