Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Historial previo al duelo en Copa del Rey

Este jueves se abre una nueva página del libro de enfrentamientos entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en la Copa del Rey . Ambos conjuntos se han visto las caras en diversas ocasiones en esta competición y nos han dejado partidos para el recuerdo.

El último precedente fue el año pasado, en 2025, con un partido de ida loco en Montjuïc que terminó 4-4 y una vuelta en el Metropolitano en la que el Barça selló el billete a la final con un resultado de 0-1.

Un duelo histórico en la Copa del Rey

Ambos conjuntos han protagonizado eliminatorias que han quedado grabadas en la retina de los aficionados. Desde el primer enfrentamiento en la Copa en la temporada 1924/25, se han cruzado en un total de 25 eliminatorias, de las cuales en 15 se han clasificado los blaugranas y en 10 los colchoneros.

Cabe recordar que el conjunto culer es el rey de Copas, con un total de 32 títulos. Los tres equipos que le siguen en número de conquistas son el Athletic Club (24), el Real Madrid (20) y el Atlético de Madrid (10).

FUENTE: FC BARCELONA