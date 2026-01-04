Atlético de Madrid vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir semis de Supercopa de España

El Atlético de Madrid y Real Madrid se vuelven a ver las caras, esta vez en las semifinales de la Supercopa de España desde el King Abdullah Sports City.

El Real Madrid viene de una contundente victoria ante el Betis, donde Gonzalo García anotó un "Hat Trick" donde también marcaron los españoles Raúl Asencio y Fran García.

Mientras tanto el Atlético de Madrid viene de jugar su último partido ante la Real Sociedad.

Tanto "merengues" como "colchoneros" ya se vieron las caras esta campaña donde los dirigidos por Diego Simeone se impusieron en casa 5-2.

Fecha, hora y dónde seguir Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fecha: Jueves 8 de enero

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: King Abdullah Sports City en Arabia Saudita

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes