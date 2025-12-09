Aurélien Tchouaméni respalda al DT del Real Madrid Xabi Alonso

FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de diciembre de 2025 - 10:23

El mediocampista francés Aurélien Tchouaméni respalda al entrenador del Real Madrid Xabi Alonso: "No es culpa del entrenador".

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, aseguró que el mal momento del equipo "no es culpa del entrenador", defendió que Xabi Alonso realiza buenos planteamientos de los partidos y los que fallan en el campo son los jugadores por falta de "intensidad".

Destaca falta de intensidad del Real Madrid

"En el partido ante el Celta el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar, pero si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a mejorarlo", reconoció.

Tchouaméni apuntó directamente a la falta de actitud de los jugadores del Real Madrid en algunos encuentros. "Contra el Celta claro y en otros partidos también", confesó. "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo contra el City".

