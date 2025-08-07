Este jueves se dio a conocer la lista de nominados para el Balón de Oro 2025, los 30 mejores jugadores del mundo según France Football y UEFA lideradas por Ousmane Dembéle y Lamine Yamal, los candidatos más fuertes para ganar.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 7 de agosto de 2025 - 12:00
Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son las principales ausencias?
El Balón de Oro 2025 será entregado el próximo 22 de septiembre en París y conoce a los ausentes para este evento.
Te puede interesar:
Se anuncian los nominados al Balón de Oro 2025
Principales ausencias en los nominados al Balón de Oro 2025
- Lionel Messi: Segunda ocasión que no está nominado, su último premio fue en el 2023.
- Cristiano Ronaldo: Su estadía en el fútbol árabe no juega a su favor.
- Karim Benzema: Otro jugador que el fútbol árabe no tiene trascendencia más allá.
- Luka Modric: Le afectó su última temporada en el Real Madrid.
- Fede Valverde: No le alcanzó para meterse al top 30.
- Nico Williams: Otro de los jugadores claves que no está.
- Julián Álvarez: El argentino se adaptó a su nuevo club, seguirá luchando por los títulos.
- Mateo Retegui: De las grandes revelaciones de la temporada.
En esta nota: