FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de agosto de 2025 - 12:00

Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son las principales ausencias?

El Balón de Oro 2025 será entregado el próximo 22 de septiembre en París y conoce a los ausentes para este evento.

Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son las prinicpales ausencias?

Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son las prinicpales ausencias?

Este jueves se dio a conocer la lista de nominados para el Balón de Oro 2025, los 30 mejores jugadores del mundo según France Football y UEFA lideradas por Ousmane Dembéle y Lamine Yamal, los candidatos más fuertes para ganar.

Principales ausencias en los nominados al Balón de Oro 2025

  • Lionel Messi: Segunda ocasión que no está nominado, su último premio fue en el 2023.
  • Cristiano Ronaldo: Su estadía en el fútbol árabe no juega a su favor.
  • Karim Benzema: Otro jugador que el fútbol árabe no tiene trascendencia más allá.
  • Luka Modric: Le afectó su última temporada en el Real Madrid.
  • Fede Valverde: No le alcanzó para meterse al top 30.
  • Nico Williams: Otro de los jugadores claves que no está.
  • Julián Álvarez: El argentino se adaptó a su nuevo club, seguirá luchando por los títulos.
  • Mateo Retegui: De las grandes revelaciones de la temporada.
En esta nota:
Seguir leyendo

Balón de Oro 2025: Lista de nominados se revelará el 7 de agosto

Benjamin Sesko llegará al Manchester United, según fuentes

Balón de Oro 2025: Nominadas en la categoría femenina

Recomendadas

Últimas noticias