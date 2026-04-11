Bayern Múnich golea ante de recibir al Real Madrid

Mientras aguarda al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League del próximo miércoles en el Allianz Arena, el Bayern Múnich ya ejerce de campeón indudable de la Bundesliga, ganador por 0-5, con un récord de 105 goles en una temporada en el torneo y con rotaciones generalizadas.

Primero fue Jamal Musiala, que igualó tal marca histórica, que databa de 1971-72, con el 0-1 de cabeza. Después, Goretza, en el minuto 54, sobrepasó el imponente registro y Olise, instantes después, fue aún más allá con el 0-3. El 0-4 fue de Nico Jackson. El 0-5 de Guerreiro. Una victoria incontestable, que suponen ya doce puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo y derrotado horas antes por el Leverkusen, con 15 por disputarse.

No jugó Harry Kane, su espléndido goleador. Tampoco Aleksandar Pavlovic ni Dayot Upamecano. Serge Gnabry fue baja por unas molestias. Luis Díaz entró en el minuto 58, al igual que Josip Stanisic, y Jonathan Tah ingresó en el campo en el 66, por la lesión de Hiroki Ito. Siete de los titulares del Bernabéu, probablemente todos (o casi todos) de inicio también en la vuelta, reposaron minutos a la espera del desafío del miércoles.

Rotaciones en el Bayern Múnich

Sólo repitieron en el once el portero Manuel Neuer, el lateral Konrad Laimer, el medio Josuha Kimmich y el extremo Michael Olise respecto al pasado martes, pero cada reemplazo sería titular constante probablemente en cualquiera de sus competidores en la Bundesliga, como Leon Goretzka, Nico Jackson o Guerreiro, y más allá, en el caso de Jamal Musiala, que desató la victoria del líder, con más rapidez aún de la esperada.

El internacional alemán se golpeaba la cabeza una y otra vez en la celebración. De testa, certero en su llegada al segundo palo en un buen centro de Laimer, descubrió el espacio necesario para anotar el 0-1 en el minuto 9. El gol 101 de esta temporada en la liga alemana. Igualado el récord, establecido hace medio siglo, sólo quedaba rebasarlo. Lo hizo.

No lo logró Nico Jackson, cuando su remate se estrelló con el larguero. Tampoco el propio Musiala, que sorteó a cada rival que salió a su paso dentro del área para liberarse para el disparo. Su tiro lo repelió el poste. El triunfo siguió en la diferencia de un gol cuando enfiló el descanso, con el encuentro controlado, algún susto y la victoria bajo su dominio.

Ya fue indiscutible después, en el segundo tiempo, cuando Leon Goretzka remató en el segundo palo de volea el 0-2. Un minuto después, Olise anotó el 0-3, con un sutil tiro con el interior del pie izquierdo junto a la base del poste, tras una recuperación del citado centrocampista alemán. El 0-4 fue de Nico Jackson, insistente, y el 0-5 de Guerreiro, ya en el minuto 89. El récord goleador es un hecho, el título es cuestión de tiempo. El Sankt Pauli compite por no descender.

FUENTE: EFE