Benfica gana al Gil Vicente y presiona al Porto

El Benfica , entrenado por José Mourinho desde la semana pasada, se impuso 2-1 al Gil Vicente este viernes en el inicio de la 7ª jornada de la Primeira Liga, y se puso apenas a un punto del líder Oporto.

El griego Vangelis Pavlidis (minutos 18 y 26 de penal) remontó para los lisboetas un partido en el que los visitantes, cuartos clasificados, se habían adelantado en el 11' por medio de Luis Esteves.

Nuevo camino con Benfica

Desde que Mourinho fue fichado como nuevo entrenador de las Águilas, el Benfica ha ganado dos partidos y ha empatado uno.

Gracias al triunfo, el Benfica adelanta en la tabla al campeón Sporting de Lisboa (3º), que queda a dos puntos de sus vecinos a la espera de su visita del sábado al Estoril (12º).

El Oporto, primero de la tabla con un punto sobre el Benfica, cerrará esta 7ª jornada portuguesa el lunes, visitando al Arouca (9º).

FUENTE: AFP