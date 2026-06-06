Bernardo Silva dice que el Barcelona es una opción, pero no ha tomado una decisión

El portugués Bernardo Silva afirmó este sábado que el FC Barcelona es "una opción" que tiene sobre la mesa, pero que aún no ha decidido cuál será su próximo club tras su salida del Manchester City.

"(El Barça) es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión", dijo Silva a la prensa tras la victoria de Portugal sobre Chile por 2-1 en el Estádio Nacional do Jamor en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa.

El centrocampista portugués dijo que tiene "muchas opciones" sobre la mesa y se negó a hablar de un club en concreto, ya que tiene "respeto por todos los equipos" interesados.

Bernardo Silva con dudas sobre el futuro

"Al final voy a intentar buscar un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo van a saber", añadió.

Bernardo Silva, de 31 años, busca un nuevo club tras haber concluido recientemente una exitosa etapa de nueve temporadas con el Manchester City de Pep Guardiola.

Actualmente se encuentra a las órdenes de la selección de Portugal, y fue titular en la victoria de los portugueses sobre Chile por 2-1 en un amistoso de preparación de cara al Mundial de 2026.