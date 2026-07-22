LALIGA Fútbol Internacional -  22 de julio de 2026 - 15:50

Fede Valverde regresó a los entrenamientos del Real Madrid

Fede Valverde se reincorpora a los entrenamientos del Real Madrid luego de vacaciones tras el Mundial 2026.

Fede Valverde regresó a los entrenamientos del Real Madrid
Fede Valverde regresó a los entrenamientos del Real Madrid

La incorporación del internacional uruguayo Fede Valverde tras su participación en el Mundial fue la principal novedad este miércoles en el tercer día de entrenamientos de la segunda semana de la pretemporada del Real Madrid.

El capitán se unió al grupo de jugadores que prepara la temporada, en su mayoría canteranos, a las órdenes del portugués Jose Mourinho, en un grupo en el que aún no están Mendy, Militão y Rodrygo, que siguen con sus procesos de recuperación, informó el club blanco en su página oficial.

Fede Valverde regresa a entrenar con el Real Madrid

La sesión comenzó en el gimnasio y posteriormente continuó sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid donde, tras un calentamiento, los jugadores disponibles realizaron ejercicios de posesión, circulación de balón y acciones combinadas de pase y definición a portería.

Posteriormente, practicaron remates a puerta y concluyeron con series de partidos, añade la nota. El Real Madrid volverá a entrenarse este jueves a puerta cerrada a partir de las 10.00 horas CET (-2 GMT).

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