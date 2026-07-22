MLB: Leonardo Jiménez inició histórico triple play con los Miami Marlins

Los Miami Marlins con el panameño Leonardo Jiménez involucrado en la jugada, completaron el primer triple play de la temporada 2026 de la MLB en el octavo inning del juego del martes por la noche contra los Astros en el Daikin Park.

Después de que el dominicano Yordan Álvarez y el mexicano Isaac Paredes abrieron el octavo con sencillos consecutivos, el venezolano José Altuve bateó un rodado en cuenta de 1-0 ante Zach Brzykcy hacia el santeño Jiménez, quien pisó inmediatamente la tercera base. Tras conseguir el primer out, el "Joy" lanzó la pelota a Xavier Edwards para sacar el segundo out en la intermedia.

Leo X Kyle



A perfectly executed triple play pic.twitter.com/XKYVTOAu36 — Miami Marlins (@Marlins) July 22, 2026

Con Altuve todavía a unos metros de la primera base, Edwards giró y disparó la pelota lo más rápido que pudo. Kyle Stowers la atrapó en primera con apenas unos centímetros de margen para completar el tercer out, mientras el receptor Joe Mack levantaba los brazos para celebrar que Miami había conseguido los tres outs en cuestión de segundos.

“Cuando la bateó hacia [Jiménez], esperaba que pisara la tercera y me tirara la pelota”, dijo Stowers. “Entonces vi que se la lanzó a X y pensé: ‘Dios mío, tenemos oportunidad de completar esto’”.

Histórico triple play de los Marlins - MLB

Fue apenas el segundo triple play realizado por los Marlins en su historia. El primero ocurrió el 28 de julio del 2002 ante los entonces Expos de Montreal, cuando el dominicano Vladimir Guerrero conectó una línea.

FUENTE: MLB