MLB podría modificar regla del reloj para bateadores por José Caballero

La controversia entre José Caballero , el reloj y los árbitros continuó este miércoles en el segundo duelo de la serie ante los Piratas en la MLB . En la sexta entrada, con un corredor en base y dos outs, Caballero recibió un strike automático tras incumplir el tiempo permitido por el reloj de pitcheo para entrar al cajón de bateo (8 segundos), convirtiéndose en el segundo strike de su turno. El panameño suele esperar hasta los últimos segundos antes de prepararse para enfrentar el lanzamiento.

Tras la sanción, "Chema" discutió con el árbitro principal Quinn Wolcott. Los micrófonos del estadio captaron al umpire diciéndole: "Ya no puedes hacer eso de esperar tres o cuatro segundos dentro de la caja " . Aaron Boone y el coach de tercera base, Luis Rojas, intervinieron para calmar la situación, mientras Caballero seguía reclamando y llegó a decirle al árbitro: "Me estás tomando el pelo" .

Lo que más ha indignado a Boone es que, según afirma, la Major League Baseball cambió las reglas sobre las acciones permitidas de Caballero sin notificar previamente al club.

El mánager de los Yankees explicó que descubrió lo ocurrido al ingresar al campo durante la sexta entrada para conversar con los umpires.

Tras el partido, el jefe de árbitros Adrian Johnson declaró al reportero que la MLB les había indicado a los árbitros que no advirtieran a Caballero, sino que le impusieran una infracción de inmediato, y confirmó que ni el campocorto ni el club habían recibido ninguna advertencia previa.

"Le han advertido durante toda la temporada", dijo Johnson. "Nos dieron instrucciones de no advertirle. Nos dieron instrucciones de sancionarlo. Eso es lo que es. Es una infracción".

Declaraciones de Aaron Boone - MLB

"No puede hacer eso. Está distrayendo al lanzador; es una especie de maniobra para eludir la regla", señaló Boone sobre lo que le dijeron los árbitros. "Me han dicho muy específicamente, una y otra vez, cuando hemos tenido problemas, que tiene que estar atento a los ocho segundos. Eso significa asegurarse de que Cabby esté mirando hacia arriba a los nueve (segundos) para asegurarse de que está mirando hacia adentro. Y eso es exactamente lo que me han dicho".

"Y hoy fue diferente y no nos avisaron con antelación."

"No es la primera vez que la liga cambia una regla que me afecta", detalló Caballero después del partido. "Ahora inventan reglas nuevas. Antes, cuando hacían una regla nueva, me lo comunicaban y podía adaptarme. Ahora simplemente me dicen que no puedo hacerlo, lo que me saca de mi rutina".

Boone aseguró que esta nueva interpretación de la regla considera que Caballero intenta engañar al lanzador, por lo que no puede hacerlo, incluso si ya hizo contacto con él antes de que el cronómetro marque ocho segundos.

FUENTE: SNY