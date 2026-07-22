MLB: Expulsan al coach de bateo de Yankees por incidente de José Caballero y el cronómetro

Antes del primer juego de la doble jornada del miércoles en la MLB contra los Piratas en el Yankee Stadium, se le preguntó al mánager Aaron Boone sobre su opinión acerca del jugador polivalente José Caballero antes de que Nueva York lo adquiriera en la fecha límite de traspasos de 2025. Boone no se anduvo con rodeos, con una sonrisa y una risita, por supuesto.

La astucia de Caballero ha quedado bien documentada a lo largo de sus cuatro años de carrera, demostrando su habilidad para irritar a los lanzadores en el plato. Esto ya ocurrido esta semana, cuando un enfrentamiento entre el lanzador de los Piratas, Dennis Santana, y Caballero provocó una trifulca en el primer partido de la serie el lunes. Santana se molestó por la manipulación del cronómetro por parte de Caballero, lo que provocó que se anulara un lanzamiento antes de que Caballero bateara para doble jugada.

El momento del incidente de José Caballero con el árbitro - MLB

El incidente del miércoles no hará más que acallar la polémica. Con un corredor en base y dos outs en la parte baja de la sexta entrada, Caballero recibió un strike automático por una infracción del cronómetro, siendo este el segundo strike de su turno al bate. Era la misma jugada que Caballero suele emplear: esperar hasta el último segundo para levantar la cabeza y estar atento al lanzador cuando quedan ocho segundos en el cronómetro.

Caballero inició una discusión con el árbitro principal Quinn Wolcott, y se escuchó a Wolcott decir por los micrófonos en el plato: "Ya no puedes hacer lo de los tres o cuatro segundos en la caja". Boone y el entrenador de tercera base Luis Rojas bajaron para separar a Caballero de Wolcott. Cuando el árbitro de segunda base Adrián Johnson llegó para seguir hablando con Boone, también se escuchó a Caballero decirle a Wolcott: "Me estás tomando el pelo".

Al finalizar la conferencia en el plato, el entrenador de bateo de los Yankees de Nueva York, James Rowson, fue expulsado por gritarle a Johnson mientras este regresaba a su posición en el cuadro interior. Inmediatamente después de la larga interrupción, Caballero fue ponchado con un lanzamiento de Carmen Mlodzinski, poniendo fin a la entrada.

FUENTE: MLB