Mijahir Jiménez es ascendido al primer equipo del New York Red Bulls para duelo ante Philadelphia

El joven atacante panameño Mijahir Jiménez podría tener la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría del fútbol estadounidense, cuando el New York Red Bulls se enfrente a Philadlephia Union en jornada de la MLS desde la ciudad de Chester, Pensilvania.

En sus redes sociales el club de la MLS hizo oficial un acuerdo a corto plazo para estar disponible esta noche, al igual que el capitán del New York Red Bull II Nate Worth.

Oportunidad en la mira, para Mijahir Jiménez

Jiménez, de 19 años, está en su segunda temporada con el Red Bull New York II y ha disputado 32 partidos, anotando 11 goles y dando seis asistencias. Esta temporada ha jugado 15 partidos, con tres goles y cuatro asistencias. El jugador originario de Ciudad de Panamá hizo historia al convertirse en el jugador más joven en la historia del Red Bull II en lograr un hat-trick, al marcar tres goles en la victoria por 4-2 sobre el NYCFC II el 20 de julio de 2025.

El delantero fue una pieza clave del equipo RBNY II que ganó la MLS NEXT Pro Cup 2025, participando en los cuatro partidos de la MLS NEXT Pro Cup, anotando un gol en la victoria del equipo por 5-3 en las semifinales de la Conferencia Este y convirtiendo un penalti en la victoria por 3-1 en la tanda de penaltis contra Colorado Rapids 2 el 8 de noviembre.

Antes de su llegada a Red Bulls II, Jiménez disputó 24 partidos con el CD Plaza Amador en la Liga Panameña.

FUENTE: Red Bull New York