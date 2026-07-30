Top Rank gana subasta para el Devin Haney vs Keyshawn Davis por título de peso wélter

Top Rank Boxing anunció que junto a Devin Haney Promotions ganaron la subasta para promover el combate entre el campeón de la categoría de peso wélter de la OMB Devin Haney contra el retador y ex campeón del peso ligero Keyshawn Davis.

"Top Rank Boxing, junto con Devin Haney Promotions, ha ganado la subasta de la bolsa para la pelea entre Devin Haney y Keyshawn Davis, con el título mundial wélter de la OMB (WBO) de Haney en juego", escribió la promotora de Bob Arum.

"El combate será co-promovido por Devin Haney Promotions y Top Rank Boxing. La fecha y la sede del evento se anunciarán próximamente", finalizó Top Rank.

Según los distintos informes, Haney (33-0, 15 KOs) se llevaría el 75% y Davis (15-0, 10 KOs) el 25%, de los 8,55 millones de dólares que ofreció Top Rank Boxing en la subasta de la bolsa para el choque de talentos estadounidenses.

En los próximos días se revelaran mas detalles, sobre la fecha y el escenario para el cara a cara del número 1 The Ring de las 147 libras y el retador obligatorio, que viene de realizar combate en las 140 libras ante Nahir Albright.