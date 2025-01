Carlo Ancelotti considera que al Real Madrid le ha faltado "compromiso colectivo"

"Es una oportunidad para que el equipo pueda tener una reacción fuerte después de lo del otro día", afirmó 'Carletto', que adelantó que no habrá una revolución en el once pero sí que jugará el ucraniano Andriy Lunin como portero en lugar de Thibaut Courtois.

La final perdida en Arabia Saudita, fue "un paso atrás", pero el italiano asegura que tienen que seguir adelante: "Queda una temporada en la que estamos bien posicionados en todas las competiciones. Fue un mal partido, hicimos un montón de errores. Lo hemos evaluado y hemos encontrado la solución".

El técnico consideró que a su equipo le ha faltado "compromiso a nivel colectivo", sin querer señalar a posibles culpables, pese a las dudas sobre el rendimiento del internacional francés Aurélien Tchouaméni, muy criticado por la prensa española tras el Clásico.

Carlo Ancelotti reaccionó ante cuestionamientos

Ancelotti, molesto ante los periodistas, se negó a entrar en "debates" técnicos, asegurando que no hace caso a las críticas.

"No sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo y otro el más todo. Tengo el equilibrio necesario, que me ha dado la experiencia, para saber quién soy y no dejarme llevar por la onda, porque si no un día eres el mejor y otro eres el más tonto.. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto", prosiguió el entrenador en rueda de prensa en Valdebebas.

Preguntado sobre la necesidad de fichar durante la ventana de invierno, el entrenador se limitó a negarlo.

El equipo "tiene juventud, energía, calidad, compromiso; no siempre es capaz de demostrarlo, pero es un plantilla de absoluto valor y confío plenamente en ella. Ha ganado la Intercontinental, la Copa de Europa, está compitiendo", indicó Ancelotti.

"Pagamos la cuenta de todo lo bueno que hemos hecho, ha sido una cuenta cara, pero ha sido un partido. Vamos a pelear y a luchar hasta el final, como siempre. Todo el mundo puede opinar, yo sigo con total confianza en todos mis jugadores, sobre todo en los que en este momento no están sacando su mejor versión", aseveró Ancelotti.

FUENTE: AFP