Carlo Ancelotti: "Duele perder pero tuvimos mala suerte"

Ante la prensa, el entrenador italiano defendió que el objetivo de la pretemporada es hacer pruebas y aseguró que no recuerda un partido en el que su equipo enviara cinco balones a los postes.

Pregunta: ¿Qué le ha parecido el partido?

Respuesta: "Ha sido un buen partido, hemos presionado bien, hemos tenido oportunidades, mucha movilidad. Lo malo es el resultado. No estuvimos bien colocados en la primera parte. Al final estuvimos demasiado ofensivos, con poco equilibrio y nos ha costado los goles".

"El resultado es lo menos importante. Nos duele perder pero me quedo con las cosas buenas que hemos hecho. Hemos estado bien en intensidad, hemos tenido muchísimas oportunidades que no han entrado. Cinco postes en un partido es bastante raro, creo que nunca me ha pasado. Pero mejor que pase en pretemporada".

P: Daba la impresión de que el Madrid no hubiera marcado aunque siguiera jugando.

R: "Sí, parecía que había una pared en la otra portería. He puesto un equipo nuevo para ver cómo se adaptaban los jóvenes. Creo que ha salido bien, tenemos que seguir en esta línea. Sin un delantero centro fijo también tenemos oportunidades y movilidad (...) Tuvimos un poco de mala suerte hoy".

P: ¿Esta temporada veremos más en la suplencia a Kross y Modric como hoy?

R: "Quería ver a los jóvenes y han cumplido. Lo que pueden aportar Modric y Kross ya lo conozco. En el próximo partido daremos más minutos a los que no han empezado hoy".

P: ¿Cómo ha visto el partido de Vinicius Jr., que parecía que le costó jugar por dentro?

R: "Se está adaptando bien a esa posición. A él le gusta jugar un poco más por dentro. Ha sido muy peligroso, ha tirado dos veces al larguero, un balón fuera por centímetros, falló un penalti. No ha marcado pero ha sido un protagonista positivo del partido".

FUENTE: AFP